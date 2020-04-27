Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı re'sen soruşturmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da, Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.