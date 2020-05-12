Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet ederek tedavisine başladı.

OĞLUNUN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Antalya'daki özel bir hastaneye yattı. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, 55 yaşındaki oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçecek.