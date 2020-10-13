Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında? Fatih Mehmet Maçoğlu mesleği nedir? Fatih Mehmet Maçoğlu evli mi?

2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlık yarışında ilk sırada yer alan Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir? Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 tarihinde Tunceli Ovacık'da doğdu.İlköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı.

2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmakta iken, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak girdiği seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi. Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun seçimdeki ortak adayıydı.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU EVLİ Mİ?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu, evli 2 çocuk babasıdır.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU MESLEĞİ NEDİR?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Komünist Başkan lakabıyla tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı seçildi. Fatih Mehmet Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKPli İl Belediye Başkanı oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu , Tunceli Belediye Başkanlığını sürdürdüğü sırada 22 Haziran 2020 günü hastanede yapılan koronavirüs testi sonucunda kendisi ve kızına koronavirüs tanısı konmuştur. Bir süre sonra COVİD-19'u yenmiştir.