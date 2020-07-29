Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor

Bilim Kurulu Toplantısı, Kovid-19 ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından bugün ilk kez yüz yüze yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca'ya son dönemde şıkça dile getirilen Sağlık Bakanlığı'nda görevli kişilere Amerikan şirketinin ürettiği ilacın yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddiaları da soruldu. Bakan, iddiaların soruşturulduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'ndaki istifalarla bu konunun ilişkilendirilmemesini istedi.

RÜŞVET İDDİASINA YANIT VERDİ

ABD'li ilaç firması Alexion'un Türkiye'de ve Rusya'da 2010-2015 yılları arasında ürettiği "Soliris" adlı ilacın satışını artırmak için Türkiye ve Rusya'da rüşvet verildiği iddiaları üzerine, "Bir Amerikan ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca da soruşturulmaktadır. Bir diğer konu ise bakanlığımızda bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişiklikleridir. Bunları aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır. Bazı görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur." açıklamasında bulundu.