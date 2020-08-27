Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı

Antalya'da evlerinin anahtarını kaybeden 2 arkadaş, ikinci kattaki dairelerine balkondan girmeye çalışırken 1,5 metre yüksekten beton zemine düşerek yaralandı.

27.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinin anahtarını kaybeden 2 arkadaş, ikinci kattaki dairelerine balkondan girmeye çalışırken 1,5 metre yüksekten düşerek beton zemine çakıldılar.

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BETON ZEMİNE DÜŞEREK YARALANDILAR

Edinilen bilgiye göre, olay Side-Kemer 1604 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Site içerisinde bulunan bir apartmanın ikinci katında ikamet eden E.A. ve M.B. isimli arkadaşlar anahtarlarını kaybetti. Yaptıkları aramaya rağmen anahtarlarını bulamayan E.A. ve M.B., dairelerine balkondan girmeye karar verdi. E.A. binanın giriş katından birinci kat balkonuna tırmanmak isterken kendisine yardım eden arkadaşı M.B. birlikte yaklaşık 1,5 metre yükseklikten apartmanın giriş kapısının önündeki beton zemine düşerek yaralandı.

İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılan E.A. ve M.B. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A. ve M.B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.