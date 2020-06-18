Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor

Çorlu'da 6 yıl önce, kaldırım taşlarını yapan ustaların attığı plastik şeritleri toplayıp eve götüren ve çanta yapmaya başlayan Gülden Durmuş (39), bugün ürünlerini 6 ülkeye satıyor. Koronavirüs süreciyle şahsa özel ürün satışlarına artış yaşandığını ifade eden Durmuş, özellikle yurt dışından da yoğun ilgi olduğunu belirtti. Durmuş, son dönemde yaşanan salgınla birlikte kişilerin plajlarda kullanacakları hasırlara da ağırlık gösterdiğini belirterek, satışlarını ise internet üzerinden yaptığını söyledi.

"ÇANTALARIMIZ 50 KİLOYA KADAR TAŞIYOR"

Özellikle kadınların ürünlere yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Durmuş, "Yolda bulduğum şeritler ile bu işe başladım. 6 yıldır çanta yapıp satıyorum. Kadınların yoğun ilgisi var. Çok sağlam olmasından dolayı çantalarımız 40 ile 50 kiloya kadar çekme kapasitesine sahip. Market alışverişlerinde genellikle müşterilerimiz alıyorlar eve geldiklerinde çamaşır suyunda dezenfekte edebiliyorlar ve yıkayabiliyorlar. Bozulma, yırtılma herhangi bir şekilde deforme olma imkanı kesinlikle yok. Bu aralar genellikle gençlerimiz omuz askı detaylı çantalara rağbet gösteriyorlar. Bütün gençlerde bunları görebilirsiniz. Yıkanabilme özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Sadece Türkiye değil yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

"PLAJ HASIRLARINA YOĞUN TALEP VAR"

Pandemi döneminde özellikle kişilerin şahsi kullanabilecekleri plaj hasırlarına da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Durmuş, 6 ülkeye ürün sattığını belirtti. Durmuş, "Pandemi döneminden çıktığımız bu günlerde, plaj hasırlarımıza yoğun talep var. Özellikle takım yaptırıyorlar çantası ile birlikte. Özel tasarım da yaptırıyorlar. Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyorum. Danimarka, Almanya, İtalya, Amerika'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hollanda'ya gönderiyorum. Çantalarımıza da yoğun talep var" diye konuştu.

"SATIŞLARIMI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPIYORUM"

Satışlarını internet üzerinden yaptığını dile getiren Durmuş, "Özellikle pandemi döneminden çıktığımız bu günlerde yoğun talep var. Satışlarımı belediyelerin düzenlediği etkinliklerde yapıyordum. Ancak koronavirüs nedeniyle şimdi satışlarımı internet üzerinden yapıyorum" ifadelerini kullandı.