Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesinde yaşanan olayda, sabah iş çıkışı sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gelen Doğan K.(45), sevgilisi E.D.'yi(24) Muhammed K.(30) ile birlikte yakaladı.

BİRİ HASTANEYE, İKİSİ KARAKOLA

Evde çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.