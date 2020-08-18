Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde dogal gaz borusuna asılı olarak bulunup, hastanede yaşamını yitiren Gamze G.B. (35), otopsinin ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta yaşayan Gamze G.B., cumartesi günü eve gelen yakınları tarafından doğal gaz borusunda asılı bulundu.

TEK ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk annesi Gamze G.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gece yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Gamze G.B., otopsisinin ardından Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.