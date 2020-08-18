Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi

Kocaeli Derince'de evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulunan ve hastaneye kaldırılan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Yakınları kadının bir süredir bunalımda olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini belirtti.

18.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:50

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde dogal gaz borusuna asılı olarak bulunup, hastanede yaşamını yitiren Gamze G.B. (35), otopsinin ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi

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Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta yaşayan Gamze G.B., cumartesi günü eve gelen yakınları tarafından doğal gaz borusunda asılı bulundu.

TEK ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir çocuk annesi Gamze G.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gece yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR BUNALIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Gamze G.B., otopsisinin ardından Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.