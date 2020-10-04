Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı
04.10.2020 22:45 | Güncelleme: 05.10.2020 09:59
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir eve yapılan baskında 42 kaçak göçmen olduğu belirlenirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Gölcük Değirmendere Körfez Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde 42 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Şahısları barındıran S.A., N.A.ve J.F. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 kişi hakkında, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile soruşturma başlatıldı. 42 kişinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.
İşte görüntüler;