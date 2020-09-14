Talihsiz martı, ev sahibi çilingire izin vermeyince 5 gün boyunca sıkıştığı yerde can çekişti

Ümraniye'de bir apartmanın 9. katında bulunan dairenin balkonunda bir martı mahsur kaldı. Norveç'te olan ev sahibi kapının çilingir ile açılmasına izin vermeyerek martıyı ölüme terk etti. Yaklaşık 5 gündür mahsur kalan martı için mahalle sakinleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan martı özgürlüğüne kavuştu.

VATANDAŞLAR GÖRÜP İTFAİYEYE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay Ümraniye'de Mehmet Akif Mahallesi Acun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda bir martı yaklaşık 5 gün önce mahsur kaldı. Apartmanda oturan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 metrelik merdiven aracı ile martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven kısa geldi. Vatandaşların talebi üzerine bir gün sonra itfaiye ekipleri 42 metrelik merdiven aracı ile mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven aracı lokasyonun uygun olamaması nedeniyle başarılı olamadı.