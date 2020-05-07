Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Koronavirüs salgınında dolayı eşi Burak Özçivit ve 1 yaşındaki oğlu Karan ile karantinada ola güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaştı. Son günlerin popüler rengi olan lila tonlarında bir hırka giyen Fahriye Evcen gülücükler saçarak poz verdi. Instgaram'da 10 milyon takipçisi bulunan oyuncunun kalp koyarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 300 bine yakın beğeni aldı.

İşte Fahriye Evcen'in fotoğrafları...