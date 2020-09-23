Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti

Estonya Premier Lig'de FCI Levadia Tallinn ile Nomme Kalju arasında oynanan mücadele futbol tarihinin en hızlı oyuncu değişikliklerinden birine sahne oldu.

Kalju takımında sahaya ilk 11'de çıkan 16 yaşındaki futbolcu Lauri Suup başlama düdüğünden sadece 13 saniye sonra oyundan çıkarıldı.

Santranın hemen ardından kaleci Henri Perk kendisine gelen topu taca vurdu. Bu sırada kenarda oyuna girmek için bekleyen 22 yaşındaki Ukraynalı Vladislav Khomutov tabelada numarası yanan Lauri Suup'un yerine oyuna girdi.

EKSİKLER NEDENİYLE KADROYA DAHİL EDİLMİŞTİ

Topa ayağı değmeden kenara gelen Lauri Suup aslında alt yaş kategori oyuncusuydu. Ancak takımdaki koronavirüs salgını nedeniyle bir çok as futbolcu kendisini izole ettiği için eksikler nedeniyle kadroya dahil edilmişti.

KURALLAR GEREĞİ MAÇA ÇIKTI

15 kişilik maç kadrosunun 16 yaşındaki bir diğer oyuncu Kert Miltop ile birlikte en genç oyuncusu olan Lauri Suup mecburi olarak sahaya sürülmüştü.

Estonya Ligi'ndeki kurallar nedeniyle her kulüp maçlara çıktığı ilk 11'inde altyapıdan iki oyuncuya yer vermek zorunda.

Bu kural gereği ilk 11'de sahaya çıkan altyapı oyuncusu Lauri Suup 13 saniyede kulübeye dönerek futbol tarihine geçti. Levadia Tallinn takımı maçı 2-1 kazanırken rakip Kalju'da Lauri Suup dışında 90 dakika boyunca değişiklik gerçekleşmedi.

TARİHTEKİ EN YAKIN ÖRNEKLER

Olay futbol tarihinin en hızlı oyuncu değişikliği olarak kayıtlara geçti. Daha önce Chelsea'nine eski yıldızı ve Cluj teknik direktörü Dan Petrescu, Romanya'daki benzer bir kural nedeniyle Mart ayında 24 saniyede değişikliğe gitmişti.

Ve Mart 1998'de, Lincoln City ile Swansea arasındaki mücadelede ev sahibinde forma giyen Grant Brown, Swans'ın taktiksel bir sürpriz gerçekleştirmesinden iki dakika sonra oyundan çıkarılmıştı.

(Sözcü)