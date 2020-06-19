Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı günlerdir gördüğü rüyaların gerçek çıktığını söyleyen Ayfer Duran'un olayını işliyor. Cinlerle görüştüğünü söylediği için kendisine inanmayan ailesini bağını koparan Ayfer Duran, 3 çocuğunu ve komşusunun oğlunu alarak evinden ayrıldı. Dün yayınlanan programda ise konular konuşulurken bir anda gerginlik çıktı. Esra Erol olaya müdahale ederken yayın bir süreliğine kesildi.

3 ÇOCUĞU VE ÖZER'LE İSTANBUL'A GELİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ayfer Duran, cinlerle görüşmeye başladığını iddia ederek çocuklarını da 'Babanız ölecek, rüyamda gördüm' demeye başladı. Kardeşine de 'Eşin kötü yola düşecek, sen öleceksin, kızın kaçacak' diyen Ayfer Hanım, kardeşi rüyasına inanmayınca onunla da tüm irtibatını kesti. Annesi de rüyalarına inanmıyor diye ona da cephe alan Ayfer Hanım, çocukları ile birlikte 6 ay önce Iğdır'dan İstanbul'a geldi. Oğlunun arkadaşı 25 yaşındaki Özer'i de yanına alan Duran, dün canlı yayında bir kez daha eşi ve Özer'in ailesiyle karşı karşıya gelen Ayfer Duran hakkındaki iddialarla çılgına döndü.

BİR ANDA AYAKLANIP ÜZERİNE YÜRÜMEYE KALKIŞTI

Oğlu Özer'in evine geri dönmesini isteyen acılı anne Çiğdem hanım, "Oğlum geri dönsün diye Ayfer hanımdan bile özür diliyorum" dedi. Ayfer Duran'ın kızı Semanur ise bu cümleye sinirlenerek "Oynuyorsun" diyerek aileye suçlamalarda bulundu. Çiğdem Hanım, Ayfer Hanım'ı işaret ederek, 'Bana sürekli parmak sallıyor. Beni tehdit ediyor. Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Ben korkuyorum' dedi. Semanur bunun üzerine ona hakaret etmeye başladı. Söylenen sözler Tahsin beyi çileden çıkarttı. Bir anda stüdyoda ortalık karıştı. Tahsin Bey ayağa fırlayınca ekipteki erkekler müdahale ederek yerine oturtmaya çalıştı. Ancak sinirden çılgına dönen Tahsin bey sakinleşmeyince araya giren Esra Erol yayını kesti.

AVUKAT İLE BİRBİRİNE GİRDİ

Bu olayın yanı sıra Ayfer Duran'ın eşi Şaban Duran'ın kızını 18 yaşında evlendirmek istemediğini öğrenen avukat Hülya Kuran alkışlayarak babaya destek oldu. Kuran'ın alkışlamasıyla sinirlenen Ayfer Duran, "Sen bu adamı alkışladın, hakkımızı yiyorsun bunun hesabını nasıl vereceksin" diyerek tepki gösterdi. Duran'ın kendisini hedef alan sözler sarf etmesine sinirlenen Kuran ise çileden çıkarak "Bana din üzerinden saldıramazsın" diyerek yanıt verdi. Esra Erol kavga üzerine sesleri aldı ve avukatı ile Ayfer Hanımın arasına girdi.

Ayfer Duran

Özer'in ailesi

Ayfer Duran ve çocukları