Eski Yunan ajanından Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderisis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" itirafı ülkede şok etkisi yarattı.

13.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:31

Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderisis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" itirafı ülkede şok etkisi yarattı.

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Yunanistan gizli servisinde uzun yıllar çalışan ve eski istihbaratçı olarak bilinen Savas Kalenderisis, katıldığı bir programda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalenderisis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini iyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız" diye konuştu. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de güçlenirken, ülkesi Yunanistan'ın izlediğini itiraf Kalenderisis, "Son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meşhul" ifadelerini kullandı.