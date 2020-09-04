Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu

Futbol kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giyen Christoph Metzelder, çocuklarla ilgili hassas ve cinsel içerikli görüntüleri telefonunda bulundurması nedeniyle Düsseldorf Savcılığı tarafından hapis istemiyle mahkemeye verildi.

Düsseldorf Savcısı tarafından basına verilen bilgilendirmede; 1 yıl önce Metzelder'in telefonunda çocuklarla ilgili 9 adet hassas içerik tespit edildiği belirtildi. 1 yıllık incelemenin sonucunda, 30 farklı çocuğa ait 297 adet pornografik fotoğrafla ilgili dosyanın telefonunda bulunduğu, ayrıca 3 adet kadına ait mahrem videoların da tespit edildiği bilgisi verildi.

WHATSAPP'TAN GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Metzelder'in Hamburg'ta yaşayan Eva J. isimli bir kadına, fotoğrafları ve videoları WhatsApp üzerinden, 10-12 Ağustos 2019 tarihlerinde gönderdiği belirtildi. WhatsApp üzerinde bu tarihlerde 5 adet çocuklara ait cinsel içerikli görüntünün gönderildiği kaydedildi. 13 Ağustos'ta bu fotoğrafların Eva J'nin başka bir suç nedeniyle Hamburg polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra tespit edildiği de dosyanın detayında yer aldı.

Christoph Metzelder'in WhatsApp dışında messenger üzerinden de hassas içerikleri paylaştığı Savcılık tarafından duyuruldu.

(Sporx)