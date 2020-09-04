Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu

Bir dönem Real Madrid forması giyen Christoph Metzelder'in telefonu ve bilgisayarları üzerinde yapılan 1 yıllık araştırmanın sonucunda 30 farklı çocuğa ait 297 adet pornografik fotoğraf ve video ile bunların 3. kişilere gönderildiği tespit edildi.

Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu
04.09.2020 16:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:37

Futbol kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Schalke 04 formaları giyen Christoph Metzelder, çocuklarla ilgili hassas ve cinsel içerikli görüntüleri telefonunda bulundurması nedeniyle Düsseldorf Savcılığı tarafından hapis istemiyle mahkemeye verildi.

Düsseldorf Savcısı tarafından basına verilen bilgilendirmede; 1 yıl önce Metzelder'in telefonunda çocuklarla ilgili 9 adet hassas içerik tespit edildiği belirtildi. 1 yıllık incelemenin sonucunda, 30 farklı çocuğa ait 297 adet pornografik fotoğrafla ilgili dosyanın telefonunda bulunduğu, ayrıca 3 adet kadına ait mahrem videoların da tespit edildiği bilgisi verildi.

WHATSAPP'TAN GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Metzelder'in Hamburg'ta yaşayan Eva J. isimli bir kadına, fotoğrafları ve videoları WhatsApp üzerinden, 10-12 Ağustos 2019 tarihlerinde gönderdiği belirtildi. WhatsApp üzerinde bu tarihlerde 5 adet çocuklara ait cinsel içerikli görüntünün gönderildiği kaydedildi. 13 Ağustos'ta bu fotoğrafların Eva J'nin başka bir suç nedeniyle Hamburg polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra tespit edildiği de dosyanın detayında yer aldı.

Christoph Metzelder'in WhatsApp dışında messenger üzerinden de hassas içerikleri paylaştığı Savcılık tarafından duyuruldu.

(Sporx)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Sibel Can Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Mauricio Lemos Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Christoph Metzelder'in telefon ve bilgisayarında çocuklara ait 297 adet cinsel içerikli görüntü bulundu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:37:30. #1.15#
title