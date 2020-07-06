Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Afyonkarahisar'da eski muhtar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 47 yaşındaki kayınbiraderini tabanca ile vurarak öldürdü.

TARTIŞMA KISA SÜRE SONRA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi 500 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nin eski muhtarlarından İbrahim Y., bir süredir aralarında süren arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınbiraderi Murat Oğur (47) ile tartıştı.

5 MERMİ İSABET ETTİ

İddialara göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski muhtar İbrahim Y., yanındaki ruhsatlı tabancası ile kayınbiraderinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda vücuduna 5 mermi isabet eden Oğur, ağır yaralandı. Ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Oğur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İbrahim Y., cinayette kullandığı tabanca ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.