Eski HDP Millletvekili Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı
25.09.2020 09:14 | Güncelleme: 25.09.2020 09:18
Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder'in gözaltına alınması AKSARAY - Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder'in gözaltına alınması AKSARAY - Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.