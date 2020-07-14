Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

Seferihisar'da meydana gelen olayda Sultan K. (32) isimli kadın, iş yerinin önünde bir süre önce boşandığı eski eşi Erdal D. (37) ile karşılaştı. Eski koca burada ayrıldığı eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Erdal D. yanında taşıdığı bıçağı kadına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Sultan K'yi gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sultan K'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ameliyata alındı. Sultan K, burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNESİNE VERİLDİ DİYE CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D. ise, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erdal D'nin polise verdiği ilk ifadede, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.