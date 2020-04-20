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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

20.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:07

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip korona virüs nedeniyle Gaziantep'ta bir hastanede tedavi gören annesi Sıdıka Görmez, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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GIYABINDA NAMAZ KILINDI

Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Görmez annesinin cenaze namazını ise defin işlemi gerçekleştiği esnada mezarlık önündeki alanda gıyabında kıldırdı.

GÖRMEZ, 3'ER KŞİŞİLİK CEMAATLE DUA UYARISI YAPTI

Namaz sonrasında Görmez, tüm sevenlerine evlerinde 3'er kişilik cemaatler halinde cenaze namazı kılmaları ve dua etmeleri için çağrıda bulundu.