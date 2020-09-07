Eşinin acısına 2 gün dayanabildi... 'Bir süre içeri gelmeyin' dedi, kendini astı

Eşinin acısına 2 gün dayanabildi.

07.09.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:46

Eşinin acısına 2 gün dayanabildi... 'Bir süre içeri gelmeyin' dedi, kendini astı

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2 gün önce eşini kaybeden yaşlı kadın kendini astı

KAYSERİ - Kayseri'de 2 gün önce eşini kaybeden 80 yaşındaki kadın kendini evinin kapısına astı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 2 gün önce eşini kaybettiği öğrenilen Elife Kılıçlı(80), iddiaya göre evinde kaldığı oğlu tarafından sabah saatlerinde gelini ile kendi evine getirildi. Yakınlarına bir süre eve girmeyin dedikten sonra evden çıkmayan kadının yakınları evin kapısını açtıklarında, yaşlı kadını çarşafları bağlayarak kendini kapı demirine asmış halde buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.