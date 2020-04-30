Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı

Mersin'de boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçtıktan sonra sosyal medya hesabından ''Seni kurşuna dizeceğim'' yazarak ölümle tehdit eden Hakan G. (42), parkta uyurken yakalandı.

EŞİNİ TORNAVİDA İLE YARALADI

Salı gecesi Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde; hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp suçlarından kaydı bulunan Hakan G, boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G'ye (33) tornavidayla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan Emel G. ağır yaralanırken Hakan G. ise kaçtı. Komşuların çağırdığı ambulansla Emel G. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

''SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM''

Polisin her yerde aradığı Hakan G. bu kez de hastanede ölüm kalım savaşı veren eşini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehdit etti. Hakan G. paylaşımında, "Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim" ifadelerini kullandı.

PARKTA UYURKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan G'yi dün gece merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir parkta yatarken yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Hakan G'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.