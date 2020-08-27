Eşine Dağlık alana gidiyorum diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra haber alınamayan 26 yaşındaki bir kişi, ağaca bağlı ipte boynundan asılı halde ölü bulundu.

EŞİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Alanya'da kuaför olarak çalışan Mustafa Keyik (26), sabah saat 09.00 sıralarında eşi E.K.'ye "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Mustafa Keyik'ten haber alamayan eşi durumu polise bildirdi.

CESEDİ PARAŞÜTÇÜ FARK ETTİ

Polis, Keyik'in bulunması için çalışma başlatırken, saat 11.00 sıralarında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkiindeki dağlık alanda boynundan ağaca asılı halde bir erkeğin cansız bedenini gördü. İhbar sonrası olay yerine giden polis, ağaçta asılı cansız bedenin Mustafa Keyik'e ait olduğunu belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından savcılık talimatıyla indirilen ve intihar şüphesi üzerine durulan Keyik'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.