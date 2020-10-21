ESENYURT'TAKİ CİNAYET SANIĞI KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt'taki rezidansın 10'uncu katından sevgilisi Kurban Makyarov'u pencereden itilerek öldürüldüğü iddia edilen Dilmira Alimuradova (22) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Alimuradova ifadesinde, "Eski sevgilimdi. Sağda solda ilişkimizi anlatıyormuş. Bu da kulağıma geldi. Günlük ev kiraladım ve çağırdım. Sonra da ittim" dediği öğrenildi. Öte yandan Kurban Makyarov'un öldürüleceğini arkadaşına attığı mesajla duyurduğu öğrenildi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan rezidansta 15 Ekim 2020 günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevkedildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Kurban Makyarov'un öldüğü belirlendi. Bu sırada evi kiralayan Türkmenistanlı iki kadının evden çıktığı gören ekipler kadınları gözaltına aldı.

"İLİŞKİMİZİ ANLATIYORDU"

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Dilmira Alimuradova, "Kurban Türkmenistan'da sevgilimdi. Ayrıldık. Orada ilişkimizi anlatmış. Sonra İstanbul'a gelmiş. Burada da anlatmaya devam etmiş. Sağdan soldan duymaya başladım. Durumu arkadaşım Soyave Admina'ya anlattım. O da bir ceza verelim kendisine dedi. Günlük ev kiraladım. Daha sonra Kurban'ı aradım. İşyerinden izin alıp geldi. Eve girince Soyave'yi görünce çıkmak istedi. Ancak kapıyı kapattım. Sonra da kilitledim. Yemek yedik alkol aldık. Ancak Kurban içmedi. Hava sıcak ve oda havasız diye camı açmıştım. Kurban cam kenarında bulunan koltuğa oturdu. Daha sonra cam kenarında sigara içerken arkasından ittim" dediği öğrenildi.

ÖNCE ÇANTASI SONRA KENDİSİ DÜŞTÜ

İsmi açıklanmayan Kurban Makyarov'un mesaj attığı arkadaşı ise verdiği ifadede, "Bunlar beni öldürecekler. Gel beni kurtar diyerek mesaj attı. Daha sonra da bulunduğu yerin konumunu attı. Gittiğimde yukardan bana bağırdı. Sonra görmem için aşağı anahtar attı. Yukarı doğru bakarken önce çantası aşağı atıldı. Saniyeler sonrasında da Kurban aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.