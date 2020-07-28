4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın sonucu bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.

28.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:02

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

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Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

BODRUM KATTAN ACI HABER GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Anneanne ile torununun incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.