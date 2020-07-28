4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın sonucu bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.
28.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:02
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
BODRUM KATTAN ACI HABER GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Anneanne ile torununun incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.