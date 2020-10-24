Taksiciler arasındaki yolcu alma kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana gelen olayda, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. adlı taksi şoförü, site önünden yolcu almak istedi. Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. adlı şahıs darbedilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

TAKSİCİNİN DÖVÜLME ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darbedilmesi yer aldı.