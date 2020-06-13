Esenyurt'ta servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü (1)

Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün çarptığı çocuk ölürken sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

- İstanbul