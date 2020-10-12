Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir ticari taksiyle uyuşturucu kuryeliği yapıldığı bilgisini edinen polis, dün Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında söz konusu taksiyi takibe aldı.

YEDEK LASTİK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Takip edilen taksi önü kesilerek durduruldu. Taksi sürücüsü Hakim D. gözaltına alınırken, aracın bagajında yapılan aramada yedek lastik yatağına gizlendiği ileri sürülen 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, 1 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

TAKSİCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kullandığı taksiyle 'kuryelik' yaptığı değerlendirilen ve yakalanarak gözaltına alınan Hakim D., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.