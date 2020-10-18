Esenler'de erkek arkadaşı tarafından vurulan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti

Esenler'de bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına ateş etti. Silah ile kafasına ateş eden genç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan kız arkadaşı hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

