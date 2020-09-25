Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekip, hamile eşeğe yapılan zulme Dur dedi

Mersin'de, kendisine ait eşeği aracına bağlayıp götüren sürücüye idari para cezası kesildi. Eşek ise muhafaza altına alınarak Doğa Parkı'na teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi, Akbelen Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi üzerinde bir eşeğin aracın arkasına bağlanarak götürüldüğü bilgisini aldı.

EKİPLER ARACI DURDURDU

Bölgeye giden Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, hamile olduğu tahmin edilen eşiğin yularının bağlanarak götürüldüğü aracı durdurdu. Sıcak havada hızlı yürüdüğü için yorulduğu gözlenen eşek, muhafaza altına alınarak Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı görevlilerine teslim edildi.

947 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü M.Ç.'ye ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14-A maddesine istinaden 947 TL idari para cezası uygulandı.