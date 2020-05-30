Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Mermilerin isabet ettiği 5 vatandaşın da kardeş olduğu öğrenildi.

Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Şüpheliler İ.Y. ve B.Y. uzun namlulu bir silahla 5 kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada silahlar konuştu, kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaşamını yitirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAYIN ARDINDAN KIZ KAÇIRMA DAVASI ÇIKTI

Kavganın iki arasında geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden gerçekleştiği belirtildi. Ateş açtığı iddia edilen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olay yerinden uzaklaşırken hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtildi öğrenildi.