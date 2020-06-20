Erzincan'da mutlaka görülmesi gereken yerler nerelerdir? Erzincan iklimi ve bitki örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Erzincan nüfusu 2019 yılına göre 234.747'dir. Bu nüfus, 119.906 erkek ve 114.841 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,08 erkek, %48,92 kadındır. 9 ilçesi bulunmaktadır. Bereketli toprakları, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanları ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Sert karasal iklim görülmektedir. Erzurum,Tunceli,Sivas, Bingöl,Elazığ ile sınır komşusudur.

ERZİNCAN'DA GEZILECEK YERLER NERELERDİR?

Terzibaba Türbesi: Muhammed Vehbi olan tasavvuf ehli Terzibaba, asıl mesleği terzilik olduğu böyle anılmaktadır. 1848 yılında vefat etmiştir.

Girlevik Şelalesi: Turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. Doğal güzellikleri, bitki örtüsü, soğuk suyu ile yazın vazgeçilmez yerlerinden biridir. İğde ağaçlarının gölgesinden piknik yapmakta ve serinlemektedir.

Ekşisu Mesire Alanı: eski Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde bulunmaktadır. Burada bulunan suların şifalı olduğu konuşulmaktadır.

Mama Hatun Külliyesi: I. İzzeddin Saltuk'un kızı Mama Hatun tarafından Erzurum-Erzincan kervan yolu üzerinde Tercan'dayaptırılmıştır.

Taşçı Hamamı: Orman Fidanlık Müdürlüğünün bahçesinde bulunmaktadır. Hamamın güney cephesi sürekli olarak restorasyon uğramıştır.

Sultan Melik Türbesi: Türbe Mengücek Beyliği dönemine ait olup, kayalık platform üzerinde yapılmıştır.

ERZİNCANLI ÜNLÜLER

Aysel Güler

Bestemsu Özdemir

Şafak Sezer

Ezhel

Alper Saylık

Koray Avcı

Sedef Avcı

Engin Akyürek

ERZİNCAN GELENEKSEL LEZZETLERİ

Gasefe

Erzincan lokumu

Kahküllü pilav

Yaprak sarma

Kete

Kaygana

Çökelek piyazı

Sarığı burma

Ayva kalyesi

Kelecoş

ERZİNCAN İLÇELERİ

Merkez, Üzümlü, Refahiye, İliç, Çayırlı, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli

ERZİNCAN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

-En eski kültür merkezlerinden biridir.

-Doğal güzelliklerini ön plana çıkarıp, turizmde kalkınmayı amaçlamaktadır.

-Nüfusu 226.032

-9 ilçesi bulunmaktadır.

-Urartulara ait birçok eser bulunmuştur.

-900 yıldır Türkiye himayesindedir.

ERZİNCAN İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Sert karasal iklim görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Aralık-mayıs arasında bol kar yağar.

% 60'ı çayır ve meralardan ibârettir. Orman ve fundalık arâzi % 11'dir. Yağış miktarı düşük olduğu için ova kuraktır. Bitki örtüsü yoğun olarak seyrek otlardan oluşur. Sulak olan bölgelerde söğüt ve kavak ağaçları vardır.