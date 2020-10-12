Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi
12.10.2020 15:05 | Güncelleme: 12.10.2020 16:54
Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan askerini bozguna uğrattı. Mevzileri bırakıp kaçmamaları için askerlerini zincirleyen Ermeni komutanlarının panik hali, Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan'a da yansıdı. Harutyan, SİHA'ların hedefi olmamak için sığınağa girerken görüntülendi.
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
BÜYÜK PANİK YAŞIYORLAR
Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.
SIĞINIKTA TOPLANDILAR
Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.
KAÇMASINLAR DİYE ZİNCİRLENMİŞLERDİ
Azerbaycan ordusuyla çatışma halindeki Ermenistan'da komutanların, mevzileri bırakıp kaçmamaları için askerlerin ayaklarını zincirledikleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Ermeni askerlerin zincirli görüntüleri pes dedirtmişti.