Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BÜYÜK PANİK YAŞIYORLAR

Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

SIĞINIKTA TOPLANDILAR

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

KAÇMASINLAR DİYE ZİNCİRLENMİŞLERDİ

Azerbaycan ordusuyla çatışma halindeki Ermenistan'da komutanların, mevzileri bırakıp kaçmamaları için askerlerin ayaklarını zincirledikleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Ermeni askerlerin zincirli görüntüleri pes dedirtmişti.