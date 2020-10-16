Ermenistan'ın yardımına Rusya koştu! Askeri teçhizat ve silah sevkiyatının görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın yardımına Ruslar yetişti.

RUSYA ERMENİSTAN'A SİLAH YOLLUYOR

Dağlık Karabağ'da kalabilmek için, her yolu deneyen Ermenistan, yenilgi üzerine yenilgi alırken, Rusya adeta imdadına yetişiyor.

Süperhaber'in haberine göre; Rusya'nın Ermenistan'a askeri yardımını gösteren yeni bir video yayınlandı.

SEVKİYATI İRANLI BİR SÜRÜCÜ RUSYA'DA KAYDETTİ

Rusya'da seyir halinde olan bir İranlı sürücü, söz konusu iddiaları video ile kanıtladı. İranlı sürücü, Rusya'nın tren ile yaptığı silah sevkiyatının videosunu çekerken şu sözleri kullandı;

"Rusya, Ermenilere tank ve askeri teçhizat sağlıyor. Burası Rus bölgesi. Askeri teçhizat deniz yoluyla Mahaçkale'den İran'a oradan da Ermenistan'a taşınmaktadır."