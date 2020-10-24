Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'da erkek kardeşi tarafından silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Melek Aslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu ifade edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Vatansever, ifadesinde, Melek Aslan ile ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmeyi düşündüğünü ancak aldatıldığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Aslan, buluşmak üzere geldiği Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Mustafa Aslan, savcılıkta verdiği ifadesinde Orhan Vatansever'in kendisini aradığını, "Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana attı" şeklinde ifadesi üzerine polis düğmeye bastı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Azmettirici olarak aranan Orhan Vatansever'in yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, şahsın yaşadığı Sakarya'da Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Vatansever'in yakalanması için "özel ekip" kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu, Orhan Vatansever'in Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaldığı belirlendi. Yakın çevresinin de alınan ifadesi üzerine Serdivan'da olduğu belirlenen Vatansever'in gözaltına alınması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası görevlilerinden oluşan 4 kişilik özel ekip, Sakarya'ya gitti.

Melek Aslan'ın kardeşi

"EVLENECEKTİK AMA BENİ ALDATTI"

Melek Aslan'a hediyeler aldığı, beraber çok gezdiklerini ve epeyce para harcadıklarını da dile getiren Vatansever, öldürülen Melek Aslan ile ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmeyi düşündüğünü ancak aldatıldığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Aldatılmanın acısını yaşadığını ve bunu hazmedemediğini belirten Vatansever bu nedenle durumu ağabey Mustafa Aslan'a aktardığını, ağabeyine Aslan'a Melek Aslan'ın Diyarbakır'daki adresini de verdiğini, fotoğrafları da aldatılmayı hazmedemediği için gönderdiğini ve ağabeyinin onu öldüreceğini hiçbir zaman düşünmediğini dile getirdi.