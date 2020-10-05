Erkan Haberal kimdir? Erkan Haberal kaç yaşında, nereli? Erkan Haberal hayatı ve biyografisi!

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26. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ ERKAN HABERAL KİMDİR?

Erkan HABERAL

Rize / Pazar - 1972, Mehmet, Meyrem.

Gazeteci, Yönetici; İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.

Eğitim, sağlık, medya ve turizm alanlarında yöneticilik yaptı. Sarı Basın Kartı sahibidir. 3 dönem Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçilerek TBMM İdare Amirliği ve Milli Savunma Komisyon üyeliği yaptı. 27. Dönemde TBMM İdare Amirliği ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Haberal, evli ve 2 çocuk babasıdır.