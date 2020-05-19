Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni gerçekleştirildi.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal mesafe konusunda törene katılanları uyararak, Bakan Pekdemirli'ye seslenerek "Bekir bey maskesi olmayanlara da maske verelim. Önce tedbiri biz alalım ki, milletimizden de tedbir isteyelim. Çok yakınız. Birbirimize çok yakınız. Maske, mesafe, temizlik. Bu üç şey çok önemli" dedi.

Erdoğan ayrıca Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından üreticilerin muaf tutulacağını açıkladı.

"ÜRETİCİLERİMİZE KISITLAMA YOKTUR"

Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının salgının yayılmasını engellemek için getirdiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması dışındaki kesimler teker teker sayılmıştır. Tarım ve hayvancılık kesimi de vardır. 23-26 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalanlar arasında bitki ve hayvan işiyle iştigal eden vatandaşlarımız da bulunuyor. Üreticilerimiz için herhangi bir kısıtlama yoktur" şeklinde konuştu.