Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'ın son günlerde yaptığı hadsiz açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" şeklinde cevap vermişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında, "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" şeklinde manşete taşındı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan Ayasofya ile ilgili de, "Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunmuştu.

"ERDOĞAN YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUDU"

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" açısıyla gündeme taşıdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla verdi.

"YUNANİSTAN'A 'YERİNİZİ BİLİN' DEDİ"

Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.