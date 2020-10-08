Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretiyle ilgili bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Erdoğan benim siyasi rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiasına yanıt verdi.

"BİZ RÜKUDA ALLAH'IN HUZURUNDA EĞİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" notuyla yaptığı paylaşımında, "Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan'ın paylaştığı videoya dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.

AK PARTİ'DEN DE YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" eleştirisinde bulundu.