İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin elindeki Bolu Belediyesi'ni kazanarak CHP'ye geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ni doğru bulmadığını ifade etti.

"BU HAREKETİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİM"

Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Özcan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Ben Muharrem Bey'in iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muharrem Bey partinin eski gençlik kolu başkanı, il başkanı, milletvekili. Bu partiyi çok seven birisi. Bu konuda farklı düşünüyoruz. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Muharrem İnce ve Tanju Özcan

"GENEL BAŞKANIN YAKININDA OLMASI GEREKİRDİ"

Harekete katılması konusunda kendisine herhangi bir davet gelip gelmediği sorusuna da yanıt veren Özcan, "Herhangi bir davet gelmedi. Herhangi bir davet gelseydi de ben böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Zaman zaman telefonla konuşuyoruz. Bir gün aradım ve 'basında haberler çıkıyor' dedim. 'Parti mi kuruyorsun' dedim. 'Şu anda böyle bir şey yok' dedi. Özellikle son kurultayda yaşananlar hiç hoş olmadı. Partinin cumhurbaşkanı adayının en azından genel başkanın yakınlarında olması gerekirdi" şeklinde konuştu.

İKTİDAR PAROLASIYLA YOLA ÇIKMIŞTI

'Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresi'nin 101'inci yılında Sivas'ta başlatan Muharrem İnce, az sayıdaki kalabalığa yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin yeni bir tek adam partisine, tek adam hareketine ihtiyacı yoktur. Ortak akılla, ortak iyiyi bulacak bir oluşuma. İktidar iktidar diye haykıranlarız biz."