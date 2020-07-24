En pahalı kurbanlık dana! 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' isimli dana satıldı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan sattı.

PAZARLIĞA KORONAVİRÜS ENGELİ

Pazarlıkta ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Pazarlık sırasında renkli görüntüler oluştu. Tokalaşarak yapılan pazarlıklar, bu yıl değnek aracılığıyla gerçekleştirildi.

"UYGUN GİTTİ"

Besici Uyduran, Paşa'yı özenle beslediğini ve 1,5 yıldır bakımlarını yaptığını söyledi. Kahramanmaraş'ta hiçbir çiftlikte Paşa'nın büyüklüğünde bir hayvan bulunmadığını ifade eden Uyduran, "Bana göre uygun gitti. Kasap fiyatına gitti diyebilirim. Satın alan arkadaşların Allah hayrını, kurbanını kabul etsin" dedi.