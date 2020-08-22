Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor

Eski futbolcu Emre Belözoğlu, önceki akşam Etiler'de bir mekanda arkadaşları ile buluştu. Arkadaşları ile bir mekanda buluşup sohbet eden Belözoğlu, çıkışta basın mensuplarına poz verdi.

39 yaşındaki Fenerbahçe eski futbolcu, daha sonra 3 milyon TL değerindeki aracına binerek uzaklaştı.

TOPLAM DEĞERİ 8 MİLYON TL

Aynı zamanda araba tutkunu olduğu bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 3 milyon TL değerinde bir cipi, 4 milyon TL değerinde spor arabası ve 1 milyon TL değerinde de bir cipi bulunuyor.