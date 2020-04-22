Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yönetim içerisinde yeni bir organizasyona imza atıyor. Koç, başta futbol olmak üzere danışma kurulları oluşturmaya hazırlanıyor.

Son iki sezon geride bırakılırken, özellikle futboldaki başarısız tablo Başkan Koç'u rahatsız etmekte. Seçim sürecinden önceki son görev yılına giren Ali Koç, futbolda yeni bir düzenlemeye gidiyor. Geride kalan iki yılın tecrübesiyle de yapılacak değişimler sportif ve idari olarak ikiye ayrılıyor.

FUTBOL AKLI DEĞİŞİYOR

Başkan Ali Koç öncelikle işe futbol takımı ile başladı. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu'nun da yer alacağı bir danışma kurulu kurulacak.

Bu durum, Koç'un önceki iki sezonda futbol ile alakalı danıştığı kişileri değiştirmesi anlamına geliyor. Son kararı verecek başkan olsa da, bu kuruldaki isimlerin görüşleri alınacak.