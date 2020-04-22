SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak - Spor
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor

Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak

Futbolda yeni bir oluşuma imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, danışma kurulu kurmayı planlıyor. Kurulda, sportif direktörlük görevine kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu'nun da yer alması bekleniyor.

22.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:57
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yönetim içerisinde yeni bir organizasyona imza atıyor. Koç, başta futbol olmak üzere danışma kurulları oluşturmaya hazırlanıyor.

Son iki sezon geride bırakılırken, özellikle futboldaki başarısız tablo Başkan Koç'u rahatsız etmekte. Seçim sürecinden önceki son görev yılına giren Ali Koç, futbolda yeni bir düzenlemeye gidiyor. Geride kalan iki yılın tecrübesiyle de yapılacak değişimler sportif ve idari olarak ikiye ayrılıyor.

FUTBOL AKLI DEĞİŞİYOR

Başkan Ali Koç öncelikle işe futbol takımı ile başladı. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu'nun da yer alacağı bir danışma kurulu kurulacak.

Bu durum, Koç'un önceki iki sezonda futbol ile alakalı danıştığı kişileri değiştirmesi anlamına geliyor. Son kararı verecek başkan olsa da, bu kuruldaki isimlerin görüşleri alınacak.

Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
MASAL: Demek yine basarizliklara mahkumsunuz. Emre dediginiz adam kac paralik ki ?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi Spor
Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Spor
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz Spor
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti Spor
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Spor
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret Spor
Muslera, Galatasaray ile nikah tazeliyor! İşte alacağı ücret
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muhammet Emin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Halil Sezai Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Loris Karius Rüştü Reçber Burak Yılmaz Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 13:28:29. #1.14#
title