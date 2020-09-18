Cami imamı koronavirüse yakalandı, cemaat karantinaya alınıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İmam Ömer R. tedavi altına alınırken ilk etapta temaslı olduğu belirlenen 3 kişi karantinaya alındı.

Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E. de görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tedavi altına alınan Ömer E.'nin temaslı olduğu belirlenen 3 kişiyi evlerinde karantinaya aldı. Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında filyasyon ekibinde inceleme yapıldığı belirtildi.

"ÇOK CİDDİYE ALINACAK BİR DURUM"

Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum" dedi.

Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami dezenfekte edildi.