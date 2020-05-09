Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti

Avcılar'da dün gece saatlerinde emekli polis memuru Bedrettin D. boş bir arsada silahıyla kafasına sıkarak intihar etti. Koronavirüs nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen emekli polis, arkasında bıraktığı notta ailesini devlete emanet etti. Notta, "Devlet, aileme psikolojik destek versin" ifadeleri yer aldı.

BIRAKTIĞI NOTTA AİLESİNİ DEVLETE EMANET ETTİ

Dün gece saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide, emekli özel hareket polisi olan Bedrettin D. silahıyla boş arazide şakağına sıktığı mermi ile intihar etti. Bedrettin D'nin ölümünü araştıran polis, yanında bulduğu notta, "Ben Bedrettin D. emekli özel harekat polisiyim. Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin" yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin Bedrettin D'nin ölümünden sonra evine giderek ailesiyle görüştü.

KORONA NEDENİYLE PSİKOLOJİK SORUN YAŞADI

Bedrettin D'nin koronavirüs nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Emekli polisin geçtiğimiz günlerde yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı, çocuğu ve eşinin ise karantina sürecinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Bedrettin D.'nin hayatını kaybettiği olay yerinde bir çanta içinde mermi fişekleri ve mermilerde bulundu. D.'nin cenazesi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.