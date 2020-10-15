Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansızın görüntüleri tepki çekti

İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.

HAYVANSEVER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.