Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana gelen olayda, eşinden 4 yıl önce boşanan İbrahim A. 3 kız çocuğunu göremediğini iddia ederek, akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli Adliyesi önüne gelip elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

"HEPİNİZ ZALİMSİZİNİZ"

Kanlar içerisinde kalan İbrahim A., elindeki bıçağı karnına dayayarak polislerin yaklaşmasına izin vermedi. İbrahim A., önce şiir okudu, ardından ise eline aldığı kitabı okumaya başladı. "Adalet istiyorum" diyen şahıs, zaman zaman kendisini dikkate almadığını düşündüğü çevredeki vatandaşlara "Hepiniz zalimsiniz" diye bağırdı.

"BIÇAĞI BIRAKMAZSAN ÇOCUKLARINI SANA GÖSTEREMEM"

İbrahim A. olay yerine gelen savcının uzun süren ikna çabasının ardından "Bıçağı bırakmadığın sürece çocuklarını sana gösteremem, önce elindeki bıçağı bırakman lazım" demesi üzerine elindeki bıçağı bıraktı. Polis ekipleri A.'yı ellerinden kelepçeleyerek kontrol altına alırken, tedavisi için ambulansa götürdü.

İbrahim A. hastaneye götürülerek yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.