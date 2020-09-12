Elektroşoklu cop ve baston tasarladı

TRABZON'da, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket için elektroşoklu cop üretildi. Projenin içinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, copun emniyet güçleri tarafından kullanılabileceğini belirterek, "Ayrıca, yaşlılar ve ormanlık araziye çıkan kişilerin kendisini savunması için baston olarak farklı bir tasarım yaptık" dedi.

Geçmişte özel bir firma tarafından üretilen elektroşok tabancası, silahlı insansız deniz aracı, gibi projelerde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, güvenlik güçleri için elektroşoklu cop tasarladı. 30 bin voltluk elektroşok üreten cop, standart bir cop kadar dayanıklı. Yaşlıların ve ormanlık arazide yaşayanların kendisini savunması için bu copu baston şeklinde de tasarladığını ifade eden Kırkbir, copun silaha bir alternatif olduğunu da anlattı.

'POLİSLER HER OLAYA SİLAH İLE MÜDAHALE EDEMİYOR'15 yıldır yeni ürün geliştirme ve üzerine çalışmalar ile patent faydalı model başvuruları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, "Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşımız, kürek ile polise saldırmıştı. Polis ise üzerinde silahtan başka bir şey olmadığı için müdahale edemedi. Bunun üzerine bir milletvekilimiz, 50 ülkede şok silahlarının kullanıldığını belirterek, Türkiye'de de kullanılması gerektiği yönünde TBMM'ye önerge verdi. Silahın öldürme veya ağır yaralamaya sebep olma etkisi çok yüksek olduğundan polisler her olaya silah ile müdahale edemiyor. Ben de bunu Türkiye'de polis copuna uygulamanın daha kullanışlı olabileceğini düşündüm" diye konuştu.Tasarımda, emniyet güçlerinin kullandığı coptan farklı olarak elektro şok cihazı, uç kısmındaki fener ve malzemesi olduğunu belirten Kırkbir, dayanıklılığı test edilen ürünün standart bir cop kadar dayanıklı olduğunu ifade etti.'TEK ZARARI ACI VERMESİ'İçinde elektronik devreler, yükseltici, trafo, 3.7 voltluk lityumlu şarj edilebilir pil bulunan copun normal kullanımda 1 ay şarj süresi olduğunu belirten Kırkbir, "30 bin volt elektrik kulağa belki çok yüksek geliyor ama insanda ölüme sebep olan voltajın yüksekliği değil, akımın sürekli olmasıdır. Yüksek gerilimlerde 20-30 bin volt yerine göre değişiyor. Evdeki şebekelerde 220 volt var. O bile ölüme sebebiyet verir. Çünkü akım çok yüksek. Bunda ise akım çok düşük, miliamper seviyelerinde olduğu ve kısa süreli kullanıldığı için tek zararı acı vermesi. Voltajın yüksek olması tamamen bu sesin çıkması için. Elektriğin atlama yapıp bu sesi çıkarabilmesi için voltajın yüksek tutulması gerekiyor yoksa elektrik atlama yapmıyor. Bu yüzden voltajı yüksek tutmalıyız" dedi. 'GERÇEK SİLAH YERİNE BUNU KULLANIN'

Yaşlılar ile araziye çıkan kişiler için kendilerini koruyabilmeleri amacıyla baston şeklinde bir tasarımının daha yapıldığını anlatan Kırkbir, "Tüm dünyada olan basit bir teknoloji ama şekil itibari ile bunun bastonda kullanılması belki de bir ilk. Hayvan bu sesi duyduğu zaman irkiliyor. Ben yürürken rastladım ve şoku devreye soktuğumda, 4-5 metreden karşılaştığım bütün hayvanlar kaçmaya başladı. Amacımız, bir hayvana veya bir canlıya zarar vermek değil, onun kaçmasına sebep olmak. Hem biz bir tehlike ile karşılaşmayalım, hem de hayvan karşılaşmasın. Maalesef araziye çıkan pek çok insanımız kendisini korumak için gerçek silah taşıyor. Özellikle dağlık ve ormanlık arazilerde ne tür bir hayvan ile karşılaşılacağı belli değil. Domuz, çakal, kurt, özellikle bölgemizde ayı var. İnsanlar gerçek silah taşıyor ve bir hayvan ile karşılaştığında kullanıyor. Gerçek silahın tabi ki etkisi çok daha fazla bu copa göre. Çünkü bunun acıdan fazla bir etkisi yok. Hiçbir şekilde hayvanlara karşı kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Tamamen bireysel savunma amaçlı kullanılabilecek bir şey. Söylemimiz, insanlar gerçek silah kullanacaksa onun yerine bunu kullanın yönündedir. Yaşlılar kapkaça maruz kalabiliyorlar. Bu ürün tabi ki caydırıcılığa sebebiyet verdiği için kendilerini çok rahat bir şekilde koruyabilirler" diye konuştu.