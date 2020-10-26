Dünyada en çok aranan teröristler listesindeydi! El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
Afgan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından en çok aranan teröristler listesine konulan, El Kaide'nin üst düzey isimlerinden olan Abu Muhsin al-Masri'nin öldürüldüğü belirtildi.
El Kaide'nin üst düzey isimlerinden biri olan Abu Muhsin al-Masri, ABD tarafından dünyanın en çok aranan teröristleri listesine konulmuştu. Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada,ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'En Çok Aranan Teröristler' listesinde yer alan üst düzey El Kaide lideri Abu Muhsin al-Masri'nin Afgan güçlerince öldürüldüğü bildirildi.
ÖLÜMÜ DOĞRULANDI
NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan Al-Masri'nin Afganistan'ın Gazni şehrinde gerçekleştirilen özel bir operasyonla öldürüldüğünü ifade etti. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Chris Miller'ın da yaptığı açıklamada, Al-Masri'nin ölümünü doğruladığı belirtildi.
FBI'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Al-Masri'nin, ABD'de yabancı bir terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmak suçlamaları bulunduğu ifade edildi. Al-Masri'nin öldürülmesine yönelik FBI'dan herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı belirtildi.
AFGANİSTAN'DA 200'DEN FAZLA EL KAİDE ÜYESİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ
Ayrıca, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan'da 200'den az El Kaide üyesinin bulunduğunu söylediği ifade edildi.